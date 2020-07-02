Джокович сдал повторный тест на коронавирус. Результат отрицательный

Первая ракетка мира Новак Джокович сдал второй тест на коронавирус, его результат отрицательный, сообщает Sportklub. Повторный тест его жены Елены также показал отрицательный результат.

На прошлой неделе оба сдали положительные тесты после выставочного турнира, организованного Джоковичем. Также заразились Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.

Стоит отметить, что соревнования проходили без введения ограничительных мер: теннисисты общались друг с другом, обнимались и пожимали руки после матчей, а на трибунах присутствовали зрители.