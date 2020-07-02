Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Джокович сдал повторный тест на коронавирус. Результат отрицательный

2 июля 2020, 14:50
Теги:

Первая ракетка мира Новак Джокович сдал второй тест на коронавирус, его результат отрицательный, сообщает Sportklub. Повторный тест его жены Елены также показал отрицательный результат.

На прошлой неделе оба сдали положительные тесты после выставочного турнира, организованного Джоковичем. Также заразились Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.

Стоит отметить, что соревнования проходили без введения ограничительных мер: теннисисты общались друг с другом, обнимались и пожимали руки после матчей, а на трибунах присутствовали зрители.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир