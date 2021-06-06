Джокович: «Моя миссия в теннисе еще не выполнена»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что у него еще не закончилась мотивация в теннисе. По словам 34-летнего теннисиста, ему еще есть что улучшать в своей игре.

«Всегда нужно находить мотивацию. Это то, что дает силы идти дальше и становиться все лучше, — приводит слова Джоковича Tennis Head. - К счастью, у меня прекрасная семья и много других радостей помимо тенниса. Однако моя миссия в профессиональном теннисе еще не выполнена.

Всегда найдется что-то, что можно улучшить. Каждый день я ставлю перед собой задачи, и это меня вдохновляет. Есть и долгосрочные цели, например, турниры «Большого шлема». Стараюсь всегда выходить на пик формы, ведь эти соревнования самые важные. Я очень рад, что сейчас набрал отличную форму".

Напомним, Джокович победил литовца Рикардаса Беранкиса (6:1, 6:4, 6:1) в третьем круге Roland Garros.