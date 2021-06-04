Карацев пропустит турнир в Штутгарте
20:40
Четвертая ракетка России Аслан Карацев пропустит турнир в Штутгарте (Германия), сообщает Entry List.
В основной сетке турнира его заменит французский теннисист Жереми Шарди. В Штутгарте россиянин должен был провести свой первый травяной матч с 2015 года.
Вчера, 3 июня, Карацев потерпел поражение от немца Филиппа Кольшрайбера в матче второго круга «Ролан Гаррос» (3:6, 6:7, 6:4, 1:6).
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