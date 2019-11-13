Доминик Тим: «Это был один из тех матчей, ради которых я тренировался всю жизнь»

Австриец Доминик Тим после победы над Новаком Джоковичем на итоговом турнире ATP назвал соперника легендой. По его словам, серб — лучший теннисист в мире.

— Это был один из тех особых матчей, ради которых я тренировался всю свою жизнь, все свое детство, — цитирует пресс-служба ATP Тима. — Это был эпический матч в удивительной атмосфере. Я обыграл легенду тенниса, а также вышел в полуфинал. Это был невероятный матч, который я никогда не забуду. Новак — лучший игрок в мире, и мне пришлось сделать нечто особенное.

Джокович проиграл Тиму на итоговом турнире