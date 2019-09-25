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«Доллар готовится к вылету. Причем из турнира». Аршавин шутит над Рублевым

23:28
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Бывший нападающий сборной Росси по футболу Андрей Аршавин оставил несколько комментариев под фотографией теннисиста Карена Хачанова, которую тот разместил в Instagram.

На фотографии Хачанов запечатлен вместе с Андреем Рублевым, находящимися в самолете. Аршавин прокомментировал это изображение.

andrey.arshavin10: Доллар, как в капсуле сидит!!!

Karenkhachanov: @andrey.arshavin10 готовится к вылету ?

andrey.arshavin10: @karenkhachanov причём из турнира!!!

andrey.arshavin10: Он до туда лететь дольше будет, чем играть там!!!

???

Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov)

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