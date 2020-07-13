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Димитров вылечился от коронавируса

13 июля 2020, 23:46
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Болгарский теннисист Григор Димитров сообщил в Instagram о том, что он выздоровел от коронавируса.

Спортсмен заболел коронавирусом во время выставочных турниров. Он не смог доиграть Adria Tour, финал турнира отменили.

— Я только что получил отличные новости от доктора в Монако — у меня отрицательный результат на коронавирус, — написал Димитров. — Спасибо за поддержку в последние недели во время моего карантина. Я с нетерпением жду возможности вернуться к тренировкам в ближайшее время, чтобы быть готовым к US Open.

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