Димитров сыграет с Надалем в третьем круге турнира в Монте-Карло

Болгарин Григор Димитров пробился в третий раунд турнира в Монте-Карло, обыграв немца Ян-Леннарда Штруффа – 7:6 (7:2), 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 58 минут.
Следующим соперником 27-летнего Димитрова станет второй сеяный соревнований Рафаэль Надаль.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:6 (7:2), 6:4
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