Димитров сыграет с Надалем в третьем круге турнира в Монте-Карло

Болгарин Григор Димитров пробился в третий раунд турнира в Монте-Карло, обыграв немца Ян-Леннарда Штруффа – 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Следующим соперником 27-летнего Димитрова станет второй сеяный соревнований Рафаэль Надаль.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:6 (7:2), 6:4