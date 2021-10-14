Димитров о победе над Медведевым: «При счете 1:4 во втором сете я что-то почувствовал и стал контролировать игру»

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (4:6, 6:4, 6:3) в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Даниил — очень сильный игрок. На протяжении последних лет я часто играл против него и не мог ничего противопоставить. Однако сегодня я что-то почувствовал при счете 1:4 в его пользу во втором сете, успокоился и начал принимать более верные решения, контролировать темп игры. Это мне очень помогло. Рад, что снова получил возможность выступать на этом уровне. У меня было много взлетов и падений, но никогда не знаешь, что произойдет. Я стараюсь наслаждаться моментом и сохранять скромность. Это единственное, что мы можем контролировать», — приводит официальный сайт ATP слова Димитрова.

В четвертьфинале турнира Димитров встретится с поляком Хубертом Хуркачем.