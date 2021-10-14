Хуркач прокомментировал победу над Карацевым и заявил о желании попасть на итоговый турнир ATP

Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над россиянином Асланом Карацевым (6:1, 6:3) в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Я хорошо провел матч против Карацева, отлично работал на приеме, заработал несколько очков на подаче, что также было важно. Конечно, я надеюсь на попадание на итоговый турнир в Турине. Это последний турнир в году для восьми лучших игроков мира, так что я стараюсь сделать все возможное, чтобы попасть туда», — приводит официальный сайт ATP слова Хуркача.

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Хуркач встретится с болгарином Григором Димитровым, который победил другого российского теннисиста Даниила Медведева.

Итоговый турнир ATP в Турине пройдет с 14 по 21 ноября.