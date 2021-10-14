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Медведев прокомментировал поражение в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев высказался о поражении от болгарина Григора Димитрова
08:42
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении от болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

«Не помню, чтобы когда-нибудь проигрывал три или даже четыре гейма на подаче на харде. Это показывает, насколько медленный здесь корт, похож на грунт. Думаю, Григор возьмет титул, если будет играть так, как он начал играть при счете 1:4. Но давайте дождемся результатов. Во второй половине матча Григор играл лучше всех моих соперников на US Open», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев проиграл со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Димитров победил россиянина впервые с июня 2017 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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