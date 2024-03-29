Димитров — о том, предчувствует ли он свои победы: «Каждое утро читаю гороскоп»

Болгарский теннисист Григор Димитров на пресс-конференции перед матчем с немцем Александром Зверевым в 1/2 финала «мастерса» в Майами ответил на вопрос о том, предчувствует ли он победу в предстоящей встрече.

«Да, я люблю читать гороскоп каждое утро (смеется). Мне нравится это делать. Это отличный вопрос. Но нет. Не совсем. Кроме того, последние два-три дня я практически не практиковал удары на тренировках. В течение дня и вечером состояние меняется. Я всегда стараюсь сосредоточиться на том, что работает. Это базовые вещи: восстановление, подготовка к матчам, отдых, питание. Из этого складывается общее состояние», — цитирует Димитрова Sportskeeda.

В четвертьфинале турнира Димитров одержал победу над второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом со счетом 6:2, 6:4. Его матч со Зверевым пройдет в ночь на 30 марта. На данный момент счет в личных встречах 7-1 в пользу немца.