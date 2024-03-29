Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в 1/2 финала турнира ATP в Майами на арене «Хард Рок Стэдиум» в пятницу, 29 марта. Встреча начнется не ранее 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. В России видеотрансляции не будет. В прямом эфире бесплатно смотреть матч Медведев — Синнер можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Также смотреть матчи турнира можно на Tennis TV по и в EurosportPlayer (не во всех регионах) по подписке.

Счет в личных встречах 6-4 в пользу Медведева. Однако Синнер одерживал победы в последних четырех очных противостояниях. В этом году теннисисты встречались в финале Australian Open, тогда титул забрал итальянский игрок — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Медведев — действующий победитель «Мастерса» в Майами. В прошлом году он выиграл в финале у Янника Синнера.