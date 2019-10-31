Димитров обыграл Тима в третьем раунде «Мастерса» в Париже

Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл австрийца Доминика Тима (6:3, 6:2) в матче третьего раунда турнира АТР в Париже (Франция).

Матч продолжался один час и 13 минут. В следующем раунде болгарин сыграет с 1/4 финала чилийцем Кристианом Гариным.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария) — Доминик Тим (Австрия, 5) — 6:3, 6:2