Диего Шварцман: «Даже Сафин извинился за Медведева, но не он сам»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве. В начале года на ATP Cup между ними произошел конфликт.

— Мы отлично друг к другу относились до ATP Cup, но сейчас я с ним общаться не буду, — цитирует Шварцмана ESPN. — Тогда даже их капитан Марат Сафин пришел ко мне извиняться. Но не Медведев.

По ходу их матча Медведев выразил недовольство действиями арбитра. За несколько геймов до этого россиянин в порыве гнева накричал на Шварцмана. Инцидент у судейской вышки случился после того, как Шварцман сделал брейк и повел 4:3 во втором сете (первый выиграл Медведев — 6:4). Россиянина оштрафовали очком, так как это было его второе предупреждение в матче. Первое он получил в стартовой партии после того, как при переходе накричал на аргентинского теннисиста. Судье пришлось вмешаться в ситуацию, встать между соперниками и отвести Медведева в сторону.