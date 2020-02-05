Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Денис Шаповалов: «У нас с Южным отличная команда»

16:12
Теги:

Денис Шаповалов поделился впечатлениями от сотрудничества с российским тренером Михаилом Южным. Канадец занимает 16-е место в рейтинге ATP.

— Мне комфортно вместе с ним работать, — приводит слова Шаповалов пресс-служба ATP. —  Он требует от меня выкладываться на максимум и даже больше. Михаил понимает, что мне нелегко, но и сам он свое время отдавался игре.

Южный хорошо знает особенности игры моих соперников, часто подсказывает, как действовать в той или иной ситуации. Мне кажется, у нас отличная команда. Он помог мне стать лучше.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир