Бывший российский теннисист Николай Давыденко рассказал о том, как живет после завершения карьеры.

— У вас в семье дочь и двое сыновей. Как чувствует себя многодетный отец? — вопрос Давыденко.

— Забот, конечно, хватает, — приводит TeamRussia слова Давыденко. — Можно сказать, что все на мне. При этом очень большую поддержку получаю от жены и своей мамы, которая приезжает к нам каждые два месяца. Еще есть няня. Дочь пошла в школу, а пацаны потихоньку взрослеют, и проблем становится все меньше. Годика через три-четыре, думаю, будет совсем легко.

— Помощь от государства получаете в полном объеме?

— Да, заявления на дополнительные выплаты оформили через Госуслуги. У меня имеется социальная карта москвича, дающая право на бесплатный проезд в городском транспорте. Кроме того, каждый месяц капает по 6 тысяч рублей. Плюс бесплатная парковка и льготы по транспортному налогу. Когда дети еще не появились на свет, у меня была машина мощностью 600 лошадиных сил. Потом количество «лошадей» стало уменьшаться. Сейчас у родственника одолжил Nissan Teana, езжу и не парюсь. Время, когда у меня были «Мерседесы», «БМВ» и «Порше», прошло безвозвратно. В следующем году планирую купить минивэн, чтобы детвора не дралась за места в тесноте заднего сидения седана.

— Хотите сказать, что понты вам не нужны?

— Мои понты — это дети. Все только ради них. Забыл даже, когда для себя закупался в магазине. Все трачу только на детей. Жена после того, как открыли границы, сначала с двумя летала на Мальдивы, а затем уже всей компанией мы отдыхали в Турции.