Давыденко: «Федедер, Джокович и Надаль держат планку 10 лет, но Медведев на подходе»

Бывший российский теннисист, победитель Итогового турнира ATP-2009 Николай Давыденко — о победителе Итогового турнира ATP-2020 Данииле Медведеве.

— Мне очень понравился теннис в исполнении Медведева, он был намного лучше, чем у австрийца, которому частенько везло, — приводит TeamRussia слова Давыденко. — Даниил постоянно держал нити игры в своих руках, давил Тима, но тот не сдавался до последнего, выбираясь на своей подаче.

— Какие чувства испытали после победы Даниила?

— Особенных эмоций нет. Главное — победил теннисист из России. На все остальное смотрел как профессионал. Для меня очень важно, что Медведев не сломался на тай-брейке, проявив характер. Он не нервничал, не дергался, сохранял концентрацию. Весь матч Даниил отлично играл на задней линии, грамотно выходил к сетке после подачи, что для него несвойственно. В матче против Рафаэля Надаля у него была одна тактика, против Тима — совершенно другая.

— В двух последних поединках Медведев, проигрывая по сетам 0:1, вытаскивал тай-брейк во второй партии. Его нервная система обрела новую прочность?

— Тут дело в другом. С каждым выигранным матчем спортсмен накапливает очень важный для себя опыт. Любой турнир теннисист начинает с «нуля» и нет такого, чтобы он не испытывал волнения. Оно присутствует всегда, но в ключевых моментах спортсмен уже отчетливо понимает, как надо сыграть, где стоит идти на риск, а где нет.

— Интересно, что ваши соперники Федерер (с ним вы вообще ровесники), Джокович, Надаль до сих пор выступают на самом высоком уровне.

— На протяжении последних десяти лет они держат планку, не опуская ее ни на сантиметр. Даже более молодые игроки, которые находятся сейчас в восьмерке, не способны продемонстрировать такой теннис. Да, в последнее время улучшили свою игру Медведев и Тим, они уже на подходе. Остальные просто не дотягивают до уровня мастерства большой тройки. Надеюсь, что в новом сезоне на опыте и уверенности будет прогрессировать Андрей Рублев. А Тиму и Медведеву добавят мотивации победы соответственно на US Open-2020 и в Лондоне.