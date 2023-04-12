Руне победил Тима во втором круге турнира в Монте-Карло
Датчанин Хольгер Руне победил австрийца Доминика Тима во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 6:2, 6:4.
В третьем круге Руне встретится с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Маттео Берреттини (Италия).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания, 6) — Доминик Тим (Австрия, WC) — 6:2, 6:4
Новости