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Медведев — Синнер: время начала и трансляция финального матча ATP Beijing

Медведев сыграет против итальянца Синнера в финале турнира ATP Beijing 4 октября в 14:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в финале турнира ATP 500 в Пекине в среду, 4 октября. Время начала матча — не ранее 14:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций турнира в EurosportPlayer и на Tennis TV. Тажке видеотрансляция игры будет доступна в социальной сети ВКонтакте. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию матча Медведев — Синнер.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне Даниил победил на турнирах в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. 22-летний Синнер занимает седьмую строчку в рейтинге ATP.

Турнир в Китае проходит на покрытии «хард» и относится к категории ATP 500. Призовой фонд соревнований составляет 3,63 миллиона долларов.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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