Медведев сыграет против итальянца Синнера в финале турнира ATP Beijing 4 октября в 14:30

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в финале турнира ATP 500 в Пекине в среду, 4 октября. Время начала матча — не ранее 14:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций турнира в EurosportPlayer и на Tennis TV. Тажке видеотрансляция игры будет доступна в социальной сети ВКонтакте. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию матча Медведев — Синнер.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне Даниил победил на турнирах в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. 22-летний Синнер занимает седьмую строчку в рейтинге ATP.

Турнир в Китае проходит на покрытии «хард» и относится к категории ATP 500. Призовой фонд соревнований составляет 3,63 миллиона долларов.