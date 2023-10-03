Тарпищев считает, что Медведев превзошел Зверева во всех компонентах игры

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинальном матче турнира в Пекине.

«Даня везде был чуть лучше Зверева. И на приеме, и на задней линии, и на подаче, и даже слету лучше играл. Сыграл очень ровно и без вариантов оказался сильнее. В целом форма хорошая у Медведева для конца сезона, выглядит прилично», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В финале турнира в Пекине Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который ранее одержал победу над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Матч между российским и итальянским теннисистами пройдет 4 октября и начнется в 14.30 по московскому времени.