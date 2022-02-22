Рублев победил Эванса и вышел во второй круг турнира в Дубае

Рублев победил британца Эванса в первом круге турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над британцем Даниэлем Эвансом в матче первого круга турнира ATP 500 в Дубае.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:5, 7:5.

Во втором круге Рублев встретится с корейским теннисистом Квон Сун Ву.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:4, 7:5

Следующий соперник

Квон Сун Ву (Корея)