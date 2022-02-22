Рублев победил Эванса и вышел во второй круг турнира в Дубае
Рублев победил британца Эванса в первом круге турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над британцем Даниэлем Эвансом в матче первого круга турнира ATP 500 в Дубае.
Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:5, 7:5.
Во втором круге Рублев встретится с корейским теннисистом Квон Сун Ву.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 2) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:4, 7:5
Следующий соперник
Квон Сун Ву (Корея)
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