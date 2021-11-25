Циципас успешно перенес операцию
Циципас сообщил, что операция на локте прошла успешно
18:28
Греческий теннисист Стефанос Циципас перенес операцию. Об этом написал спортсмен в своем Facebook. Он также сообщил, что намерен вернуться на корт в январе 2022 года.
«Всем болельщикам спасибо за поддержку. Я сфокусирован на здоровом и счастливом будущем. Следующая остановка — предсезонка в Дубае, которая состоится через две недели. Затем едем в Австралию», — написал теннисист.
Циципас снялся с Итогового чемпионата ATP из-за травмы правого локтя. Он обратился к врачу, который ранее разбирался с локтем Новака Джоковича.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю