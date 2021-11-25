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Циципас успешно перенес операцию

Циципас сообщил, что операция на локте прошла успешно
18:28
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Греческий теннисист Стефанос Циципас перенес операцию. Об этом написал спортсмен в своем Facebook. Он также сообщил, что намерен вернуться на корт в январе 2022 года.

«Всем болельщикам спасибо за поддержку. Я сфокусирован на здоровом и счастливом будущем. Следующая остановка — предсезонка в Дубае, которая состоится через две недели. Затем едем в Австралию», — написал теннисист.

Циципас снялся с Итогового чемпионата ATP из-за травмы правого локтя. Он обратился к врачу, который ранее разбирался с локтем Новака Джоковича.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/StefTsitsipas

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Виктория Кравченко все материалы автора
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