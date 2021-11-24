Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев заработал 7,5 миллиона долларов призовых за 2021 год, Карацев — в 3,5 раза больше, чем за всю карьеру

12:58
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
Теги:

37 игроков ATP заработали более миллиона долларов призовых в сезоне-2021.

Рейтинг возглавил первая ракетка мира Новак Джокович, получивший 9,1 миллиона долларов за этот сезон. Второе место занял россиянин Даниил Медведев с 7,5 миллиона долларов, на третьей строчке — Александр Зверев (6,4 миллиона долларов).

В топ-5 попал еще один россиянин, Андрей Рублев (3,3 миллиона долларов). Аслан Карацев занял 12-ю строчку, за сезон-2021 он выиграл 1,8 миллиона долларов — это в 3,5 раза больше, чем за всю карьеру до этого. Карен Хачанов стал 22-м (1,3 миллиона долларов).

Дополнительная информация:

http://www.protennislive.com/posting/ramr/current_prize.pdf

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Шоколад: польза и вред
Оскар Кучера отказался принимать приглашение врачей посетить красную зону
0