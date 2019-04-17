Циципас сыграет с Медведевым в третьем круге турнира в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в третий раунд турнира в Монте-Карло, обыграв Михаила Кукушкина из Казастана – 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

В следующем раунде шестой сеяный соревнований Циципас встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

В другой встрече дня Пьер-Юг Эрбер из Франции обыграл в двух сетах японца Кеи Нишикори. В третьем круге он сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:3, 7:5

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Кеи Нишикори (Япония, 5) – 7:5, 6:4