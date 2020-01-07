Циципас разбил ракетку после поражения в первом сете от Кирьоса и задел своего отца
18:28
Греческий теннисист Стефанос Циципас очень эмоционально отреагировал на поражение от австралийца Ника Кирьоса в первом сете в рамках турнира ATP Cup. В первом сете он уступил со счетом 6:7 (7:9) и в сердцах ударил ракеткой по скамейке, задев своего отца, капитана сборной Апостолоса Циципаса, который вынужден был покинуть корт, держась за руку.
Судья вынес предупреждение Стефаносу, который проиграл в итоге матч Кирьосу со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7;3), 6:7 (5:7). Из-за этого поражения Греция проиграла Австралии в групповом турнире ATP Cup.
Tsitsipas smashed his racquet after losing the first set to Kyrgios. #ATPCuppic.twitter.com/x0w4p36xzp— You and The World (@YouandTheWorld1) January 7, 2020
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