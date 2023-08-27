Циципас рассказал, что его больше всего привлекает в Пауле Бадосе

Греческий теннисист Стефанос Циципас в преддверии Открытого чемпионата США ответил на несколько вопросов, заданных фанатами. Седьмая ракетка мира рассказал, кто из членов семьи оказывает ему наибольшую поддержку.

«Мой брат Петрос. Он всегда старается быть рядом со мной и следить за тем, чтобы я показал себя как можно лучше. Честно говоря, он моя рок-звезда! Он очень заботится обо мне и, конечно, много значит для меня», — сказал Циципас.

Также спортсмен поделился, что ему больше всего нравится в своей девушке Пауле Бадосе.

«Ее интеллект», — отметил он.

25-летний Циципас является финалистом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а также победителем одиннадцати турниров ATP. В 2019 году он выиграл Итоговый турнир ATP.