Рублев обратился к болельщикам: «Я чувствую, как вы заботитесь обо мне, защищаете и поддерживаете»

Российский теннисист Андрей Рублев обратился к болельщикам в преддверии нового сезона.

«Для меня очень важно поблагодарить людей, которые всегда были на моей стороне. Я чувствую, как вы заботитесь обо мне, защищаете и поддерживаете. Вы — огромная часть моей теннисной жизни. И очень важная часть моей личной жизни», — написал Рублев в своем Twitter-аккаунте.

Рублев завершил сезон-2022 на восьмом месте в рейтинге ATP и выиграл четыре титула под эгидой организации.