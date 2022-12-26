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Сегодня, 13:22

Рублев обратился к болельщикам: «Я чувствую, как вы заботитесь обо мне, защищаете и поддерживаете»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев обратился к болельщикам в преддверии нового сезона.

«Для меня очень важно поблагодарить людей, которые всегда были на моей стороне. Я чувствую, как вы заботитесь обо мне, защищаете и поддерживаете. Вы — огромная часть моей теннисной жизни. И очень важная часть моей личной жизни», — написал Рублев в своем Twitter-аккаунте.

Рублев завершил сезон-2022 на восьмом месте в рейтинге ATP и выиграл четыре титула под эгидой организации.

Источник: Twitter-аккаунт Андрея Рублева
Теннис
Андрей Рублев
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