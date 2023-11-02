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Сегодня, 18:42

Циципас обыграл Зверева и встретится с Хачановым в 1/4 финала «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Грек Стефанос Циципас победил немца Александра Зверева в третьем круге турнир ATP серии «мастерс» в Париже — 7:6 (7:2), 6:4. Матч длился 1 час 58 минут.

Зверев отыграл два матчбола в концовке решающего сета.

Циципас вышел в четвертьфинал турнира ATP-1000. За выход в полуфинал 6-я ракетка мира сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который победил Романа Сафиуллина (4:6, 6:4, 6:2).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Александр Зверев (Германия, 10) — 7:6, 6:4

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Стефанос Циципас
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