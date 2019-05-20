Циципас обошел Федерера в чемпионской гонке ATP

Грек Стефанос Циципас поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP. Испанец Роберто Баутиста Агут стал 10-м.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, идет шестым.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 20 мая
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 4005
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 3505
3 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 2760
4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 2640
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 2105
6 (6). Даниил Медведев (Россия) – 1575
7 (7). Фабио Фоньини (Италия) – 1370
8 (8). Кеи Нисикори (Япония) – 1350
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 1140
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1080…
60 (73). Карен Хачанов (Россия) – 425...
73 (72). Андрей Рублев (Россия) – 347
* - положение в предыдущем рейтинге
Загрузка...