Циципас обошел Федерера в чемпионской гонке ATP

Грек Стефанос Циципас поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP. Испанец Роберто Баутиста Агут стал 10-м.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, идет шестым.

Чемпионская гонка ATP

​Положение на 20 мая

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 4005

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 3505

3 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 2760

4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 2640

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 2105

6 (6). Даниил Медведев (Россия) – 1575

7 (7). Фабио Фоньини (Италия) – 1370

8 (8). Кеи Нисикори (Япония) – 1350

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 1140

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1080…

60 (73). Карен Хачанов (Россия) – 425...

73 (72). Андрей Рублев (Россия) – 347

* - положение в предыдущем рейтинге