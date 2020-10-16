Хорват Борна Чорич выиграл у американца Райлли Опелки в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге.

Седьмой номер «посева» сыграет с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и канадцем Милошем Раоничем.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Борна Чорич (Хорватия, 7) — Райлли Опелка (США) — 7:6 (7:3), 6:3