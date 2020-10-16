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Чорич — в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге

18:04

Хорват Борна Чорич выиграл у американца Райлли Опелки в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге.

Седьмой номер «посева» сыграет с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и канадцем Милошем Раоничем.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Борна Чорич (Хорватия, 7) — Райлли Опелка (США) — 7:6 (7:3), 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/petersburg/2020/

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