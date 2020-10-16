Чорич — в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге
18:04
Хорват Борна Чорич выиграл у американца Райлли Опелки в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге.
Седьмой номер «посева» сыграет с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и канадцем Милошем Раоничем.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Борна Чорич (Хорватия, 7) — Райлли Опелка (США) — 7:6 (7:3), 6:3
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