Чесноков разочарован недопуском Джоковича до турнира в Индиан-Уэллсе

Экс-девятая ракетка мира, советский и российский теннисист Андрей Чесноков выразил негодование решением организаторов турниров в Индиан-Уэллсе и Майами, не допустивших до участия в соревнованиях лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Новака Джоковича.

«Я так разочаровался в американцах, потому что они все-таки не допустили Новака Джоковича из-за прививки от коронавируса. Я не знаю, вообще... Разве все люди, которые приезжают в Америку, показывают прививочный сертификат? Я считаю, что это вообще пройденный этап. Я очень разочаровался в Америке из-за этого решения. Тем более что дает прививка для Джоковича? Исцелит она Америку от этой заразы? У меня есть друзья, эстонцы, которые поехали в Италию — муж, жена и двое детей. Муж был привит, а жена с детьми — нет. Они проходили итальянскую границу, муж показал сертификат, а остальные сдали тесты. И можете представить: именно он в итоге заразил всех, привитый! Заболела и его семья, и люди, которые были вокруг них. Может, Новак себе плохо делает, но мир от этого не пострадает. Ужасно, что он не играет эти два супертурнира. Я слышал, что в Америке только 11 мая снимут эти ограничения — почему 11-го, а не 111-го? Почему не в 2050 году?» — приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 8 по 19 марта.