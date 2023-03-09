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Медведев: «У Алькараса невероятный талант. Я бы с большой радостью с ним сыграл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев ответил, было бы ему интересно провести матч с чемпионом US Open Карлосом Алькарасом.

«Да, конечно, ведь мы не играли ни разу с тех пор, как он вышел на Топ-уровень. Пару раз я с ним тренировался, и у него невероятный талант, потрясающие способности. Смотрел некоторые его матчи в Буэнос-Айресе. Непросто возвращаться после травмы. Он очень мощно бил с форхенда и выиграл турнир. У Карлоса хорошие руки и хороший организм для этого вида спорта. Я с большой радостью сыграл бы с ним и надеюсь, что он сохранит здоровье, ведь это было бы интересно для тенниса», — приводит слова Медведева AS.

Россиянин и испанец играли друг с другом лишь однажды: во втором круге Уимблдона-2021 Медведев победил со счетом 6:4, 6:1, 6:2.

Медведев и Алькарас принимают участие в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэльсе, который проходит с 8 по 19 марта.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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