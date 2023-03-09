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Сегодня, 14:05

Чесноков назвал Медведева потенциальным первым номером рейтинга ATP

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный теннисист, бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о форме россиянина Даниила Медведева перед стартом турнира в американском Индиан-Уэллсе.

«Я вообще считаю, что Медведев на сегодняшний день — один из игроков, которые по потенциалу входят в топ-3. И если он выиграет первый матч, то точно будет претендентом на победу в этом турнире. Если брать начало этого сезона и взять рейтинг первых трех месяцев, можно сказать, что Медведев — это номер два. Потенциально, как он играет, он вообще номер один — судя по играм в Дохе и в Дубае», — приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».

Медведев подходит к Индиан-Уэллсу с тремя выигранными турнирами подряд — он стал победителем соревнований в Роттердаме, в Дохе и в Дубае. Кроме того, он выиграл 14 матчей кряду.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/09/19923055.shtml
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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