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12 октября, 14:26

Чесноков предположил, что травма Медведева вызвана сверхнагрузками на тренировках

Алина Савинова
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков предположил, что проблемы со здоровьем российского теннисиста Даниила Медведева связаны с большим объемом физических нагрузок на тренировках.

«Я видел, как Медведев тренируется под руководством своего наставника Жиля Сервары. Это просто космические нагрузки! Понятно, что работа в таком режиме чревата. Стоит немного перегрузить организм или плохо восстановиться, и мышцы не выдержат. К тому же в Астане Даниил играл против Джоковича, проводил матч на пределе сил. В такой ситуации получить повреждение очень легко», — приводит Betonmobile.ru слова Чеснокова.

8 октября Медведев снялся с турнира в Астане при счете 6:4, 6:7 (6:5) из-за травмы ноги. Ранее он был вынужден взять паузу в выступлениях на полтора месяца после операции позвоночной грыжи.

Источник: https://betonmobile.ru/chesnokov-schitaet-chto-travmu-medvedeva-mogli-sprovotsirovat-sverhnagruzki-na-trenirovkah
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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