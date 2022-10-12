Ватутин проиграл аргентинцу Качину в первом круге турнира в Хихоне

Российский теннисист Алексей Ватутин не смог пробиться во второй круг турнира ATP в Хихоне (Испания).

В первом круге россиянин проиграл аргентинцу Педро Качину в двух сетах — 6:7 (2:7), 0:6.

Во втором круге Качин встретится с британцем Энди Марреем.

Хихон (Испания)

Турнир ATP Gijon Open

Призовой фонд 612 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Педро Качин (Аргентина) — Алексей Ватутин (Россия, Q) — 7:6 (7:2), 6:0