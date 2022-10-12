Ватутин проиграл аргентинцу Качину в первом круге турнира в Хихоне
Российский теннисист Алексей Ватутин не смог пробиться во второй круг турнира ATP в Хихоне (Испания).
В первом круге россиянин проиграл аргентинцу Педро Качину в двух сетах — 6:7 (2:7), 0:6.
Во втором круге Качин встретится с британцем Энди Марреем.
Хихон (Испания)
Турнир ATP Gijon Open
Призовой фонд 612 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Педро Качин (Аргентина) — Алексей Ватутин (Россия, Q) — 7:6 (7:2), 6:0
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