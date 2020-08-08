Чесноков переболел коронавирусом

Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков рассказал, что переболел коронавирусом.

— Знаете, я ведь сам переболел этим коронавирусом, — цитируют Чеснокова «Известия». — И ничего страшного. Эта проблема для здорового человека не такая большая. Сложнее тем, кто страдает диабетом или другими патологиями. Думаю, этим людям очень трудно бороться с COVID-19, поэтому они в первую очередь нуждаются в качественной медицинской помощи.

Ну а помимо них существенной проблемой это может стать для тех, кто курит, пьёт и употребляет наркотики, поскольку это отражается на иммунитете. А тем, у кого он хорошо развит, будет легче преодолеть вирус.

Из симптомов у меня было все. Я не чувствовал запахи, не чувствовал свои легкие. Например, когда уже переболел, были случаи, когда бежал и через два метра задыхался. Это было ужасно.

Все произошло в феврале, еще до того, как в России начались проблемы. Я поехал во Францию, потом в Италию. И там это подцепил. Проболел месяц. Когда прилетел в Москву, мне позвонили из Роспотребнадзора и сказали, что я должен оставаться дома на карантине. Что я и сделал. Один сидел за городом безвылазно две-три недели.