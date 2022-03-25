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Сегодня, 12:21

Чесноков: «Если Медведев сыграет без глупых ошибок, то победит Маррея»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от встречи Даниила Медведева и Энди Маррея во втором круге турнира в Майами.

«Маррей всегда опасен. В прошлом году он выдавал хорошие матчи: обыгрывал Алькараса, Синнера. В этом году был в финале, где проиграл Карацеву. Конечно, уровень не тот, когда он был в десятке. Но Маррея нужно будет именно что обыграть. Если Медведев будет выглядеть как в Индиан-Уэллсе, то будут трудности. Матч будет непростой. Если Даня сыграет без глупых ошибок, так, как он умеет, то выиграет. Хотя Энди будет бороться за каждое очко, Медведеву нужно будет сильно постараться», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Матч Медведев — Маррей пройдет 26 марта и начнется в 17.00 мск.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4645861-chesnokov-marrej-vsegda-opasen-medvedevu-nuzhno-budet-silno-postaratsya.html
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Энди Маррей
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