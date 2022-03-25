Чесноков: «Если Медведев сыграет без глупых ошибок, то победит Маррея»

Российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от встречи Даниила Медведева и Энди Маррея во втором круге турнира в Майами.

«Маррей всегда опасен. В прошлом году он выдавал хорошие матчи: обыгрывал Алькараса, Синнера. В этом году был в финале, где проиграл Карацеву. Конечно, уровень не тот, когда он был в десятке. Но Маррея нужно будет именно что обыграть. Если Медведев будет выглядеть как в Индиан-Уэллсе, то будут трудности. Матч будет непростой. Если Даня сыграет без глупых ошибок, так, как он умеет, то выиграет. Хотя Энди будет бороться за каждое очко, Медведеву нужно будет сильно постараться», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Матч Медведев — Маррей пройдет 26 марта и начнется в 17.00 мск.