Бублик вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, восьмой «сеяный» Фритц вылетел
17:51
Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. Представитель Казахстана победил американца Маккензи Макдональда в трех сетах.
Соперником Бублика станет победитель матча между Джеффри Волфом и шестым «сеяным» Милошем Раоничем.
Тем временем, другой «сеяный» теннисист американец Тэйлор Фритц — завершил борьбу в первом круге, уступил Кэмерону Норри из Великобритании.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:4
Кэмерон Норри (Великобритания) — Тэйлор Фритц (США, 8) — 6:4, 4:6, 6:3
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