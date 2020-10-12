Бублик вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, восьмой «сеяный» Фритц вылетел

Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. Представитель Казахстана победил американца Маккензи Макдональда в трех сетах.

Соперником Бублика станет победитель матча между Джеффри Волфом и шестым «сеяным» Милошем Раоничем.

Тем временем, другой «сеяный» теннисист американец Тэйлор Фритц — завершил борьбу в первом круге, уступил Кэмерону Норри из Великобритании.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) — Тэйлор Фритц (США, 8) — 6:4, 4:6, 6:3