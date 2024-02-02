Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье
Датчанин Хольгер Руне обыграл испанца Пабло Льямас Руиса во втором круге турнира ATP в Монпелье (Франция) — 7:5, 6:2.
Руне вышел в четвертьфинал, следующим соперником 7-й ракетки мира станет американец Майкл Ммо.
Третий «сеяный» в турнире в Монпелье — канадец Феликс Оже-Альяссим победил француза Артура Казо — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4).
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 651 865 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания, 1, WC) — Пабло Льямас Руис (Испания, Q) — 7:5, 6:2
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Артур Казо (Франция) — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4)
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