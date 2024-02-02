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2 февраля, 07:21

Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

Руслан Минаев
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Датчанин Хольгер Руне обыграл испанца Пабло Льямас Руиса во втором круге турнира ATP в Монпелье (Франция) — 7:5, 6:2.

Руне вышел в четвертьфинал, следующим соперником 7-й ракетки мира станет американец Майкл Ммо.

Третий «сеяный» в турнире в Монпелье — канадец Феликс Оже-Альяссим победил француза Артура Казо — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4).

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 651 865 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 1, WC) — Пабло Льямас Руис (Испания, Q) — 7:5, 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Артур Казо (Франция) — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4)

Теннис
Феликс Оже-Альяссим
Хольгер Руне
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