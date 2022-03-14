Бублик обыграл Маррея во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Казахстанский теннисист Александр Бублик во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл британца Энди Маррея со счетом 7:6 (11:9), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Казахстанец сделал 11 эйсов и 6 двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В третьем круге Бублик встретится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Григор Димитров (Болгария).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан, 31) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 7:6 (11:9), 6:3

Тэйлор Фритц (США, 20) — Камиль Майхшак (Польша) — 6:1, 6:1

Миомир Кецманович (Сербия) — Марин Чилич (Хорватия, 24) — 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (8:6)

Хуберт Хуркач (Польша, 11) — Оскар Отте (Германия) — 6:3, 3:6, 6:3