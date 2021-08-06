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Надаль уступил Харрису из ЮАР в 1/8 финала турнира в Вашингтоне

04:23
Ллойд Харрис. Фото Twitter
Ллойд Харрис. Фото Twitter
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 1/8 финала турнира в Вашингтоне уступил южноафриканцу Ллойду Харрису со счетом 4:6, 6:1, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Третья ракетка мира сделал 8 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету 50-й ракетки 16 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 3.

В четвертьфинале Харрис встретится с японцем Кеем Нисикори. За свою карьеру 24-летний южноафриканец выиграл три челленджера. Последний — в 2019 году.

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Сергей Разин все материалы автора

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