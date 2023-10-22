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Сегодня, 14:57

Шелтон — о первом титуле ATP: «Это очень много значит для меня и моей команды»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу на турнире ATP 500 в Токио. В финале он обыграл россиянина Алсана Карацева со счетом 7:5, 6:1.

«Это очень много значит для меня и моей команды. Мы с самого начала года упорно работали над тем, чтобы построить мою игру и завоевать титулы ATP. В последнее время я одержал несколько крупных побед. Вы видите, как великие чемпионы заканчивают. Они выигрывают титулы, они не просто доходят до финалов. Они способны поддерживать свой уровень на протяжении всей недели. Я не говорю, что я уже где-то там, но то, что мне удалось сделать это в течение одной недели, провести пять матчей подряд в Токио, — это действительно нечто особенное», — приводит слова Шелтона сайт ATP.

В понедельник 21-летний теннисист поднимется на 15-ю строчку мирового рейтинга, начав сезон под 96-м номером. Шелтон выиграл свой первый титул ATP.

Аслан Карацев. Карацев сломал ракетку и проиграл финал в Токио. Все решил один неудачный гейм

Теннис
Аслан Карацев
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