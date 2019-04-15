Баутиста Агут сыграет с Надалем во втором круге турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут вышел во второй круг турнира в Монте-Карло, в трех партиях обыграв представителя Австралии Джона Миллмэна – 3:6, 6:1, 6:1.

Во втором круге Баутиста Агут встретится с соотечественником Рафаэлем Надалем.

В другой встрече дня венгр Мартон Фучович победил двенадцатого сеянного соревнований Николоза Басилашвили из Грузии.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Роберто Баутиста Агут (Испания) – Джон Миллмэн (Австралия) – 3:6, 6:1, 6:1

Мартон Фучович (Венгрия) – Николоз Басилашвили (Грузия, 12) – 7:5, 3:6, 6:1