Баутиста Агут сыграет с Надалем во втором круге турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут вышел во второй круг турнира в Монте-Карло, в трех партиях обыграв представителя Австралии Джона Миллмэна – 3:6, 6:1, 6:1.
Во втором круге Баутиста Агут встретится с соотечественником Рафаэлем Надалем.
В другой встрече дня венгр Мартон Фучович победил двенадцатого сеянного соревнований Николоза Басилашвили из Грузии.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Роберто Баутиста Агут (Испания) – Джон Миллмэн (Австралия) – 3:6, 6:1, 6:1
Мартон Фучович (Венгрия) – Николоз Басилашвили (Грузия, 12) – 7:5, 3:6, 6:1
Дополнительная информация
Загрузка...