Басилашвили стал соперником Хачанова в четвертом раунде турнира в Индиан-Уэллсе
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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили пробился в четвертый раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США).
В третьем раунде грузин обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа (6:4, 6:7, 2:6). Матч продолжался два часа и 25 минут.
Следующим соперником Басилашвили станет россиянин Карен Хачанов.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Николоз Басилашвили (Грузия, 29) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:2
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