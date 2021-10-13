Басилашвили стал соперником Хачанова в четвертом раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили пробился в четвертый раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США).

В третьем раунде грузин обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа (6:4, 6:7, 2:6). Матч продолжался два часа и 25 минут.

Следующим соперником Басилашвили станет россиянин Карен Хачанов.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Николоз Басилашвили (Грузия, 29) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:2