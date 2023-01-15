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15 января, 23:52

Кирьос: «СМИ предпочитают показывать, как я бью ракеткой, и люди думают, что я самый сумасшедший парень на свете»

Алина Савинова
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Австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что СМИ выставляют его в дурном свете.

«Они просто предпочитают показывать моменты, когда я расстраиваюсь. В каком-то смысле это несправедливо, потому что матч может  длиться несколько часов, как, например, недавно на Открытом чемпионате США. Я играл в матче, который продолжался четыре часа, и СМИ показали последние 30 секунд, как я бью ракеткой. Это то, что они предпочитают распространять по всему миру.

Это тяжело. Люди думают, что я самый сумасшедший парень на свете. Они смотрят на меня и ждут, что я сделаю что-нибудь безумное. А я совершенно обычный парень. Так что да, это СМИ нарисовали некую картину», - приводит Tennis World слова Кирьоса.

Кирьос является победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде, а также победителем 11 турниров ATP.

 

 

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Stories/126842/nick-kyrgios-i-m-a-normal-guy-i-m-not-the-craziest-guy-ever-/
Теннис
Ник Кирьос
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