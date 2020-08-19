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АТР — Медведеву: «Чемпион, поскорее возвращайся на корт!»

11:34
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Пресс-служба ATP в Instagram обратилась к российскому теннисисту Даниилу Медведеву накануне турнира «Western&Southern Open», действующим победителем которого российский теннисист и является. Турнир серии «Мастерс» пройдет 22 по 28 августа.

«Чемпион, с нетерпением ждем скорейшего возвращения на корт», — говорится в сообщении.

В обновленном после карантинной паузе рейтинге АТР Даниил Медведев занимает пятую строчку.

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