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Сегодня, 13:32

Рублев: «Уимблдон не хочет показывать, что спорт выше политики»

Рублев заявил, что Уимблдон не хочет показывать, что спорт выше политики
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о переговорах о допуске россиян на Уимблдон 2023 года.

«У нас была встреча с руководствами «Шлемов» и ATP. Очень хорошо, что ATP более открыта и хочет помочь всем. Мы предложили много вариантов, много вариантов помощи. Настоящей помощи. Потому что, если нас не допустят второй год подряд, ничего не изменится, а теннису будет только хуже. Это только усилит напряжение, а ситуации никак не поможет. А мы предлагаем помощь, мы хотим показать, что теннис может быть больше политики. Однако Уимблдон не заинтересован. Наверное, английский власти убедили их, что политика важнее. Хотя мы можем показать, что спорт возможно отделить от политических вопросов. Это может быть хорошим началом. Но я понимаю, что это сложно, потому что спорт всегда используют для политических манипуляций», — приводит слова Рублева Clay Tennis.

7 декабря ATP оштрафовала Британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне в 2022 году. Также организации угрожает исключение из ATP, если она решит не допустить спортсменов на турнир серии «Большого шлема» в следующем году.

Источник: https://www.claytenis.com/portada/andrey-rublev-wimbledon-guerra-politica/
Теннис
Wimbledon
Андрей Рублев
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