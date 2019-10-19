Андрей Рублев: «Терять в матче с Чиличем нечего»

После победы над «лаки лузером» Николой Милоевичем в четвертьфинале «ВТБ Кубка Кремля» (6:2, 6:3) россиянин Андрей Рублев был доволен результатом.

— Это мой первый полуфинал в Москве, поэтому безумно счастлив. Но как бы хорошо не играл, всегда хочется, чтобы было лучше. Хорошо, что сегодня обошлось без какого-либо триллера. Все равно матч был хороший, особенно второй сет. В концовке было много хороших длинных розыгрышей, — сказал Рублев после матча.

— Что скажете о сопернике по полуфиналу Марине Чиличе?

— Он здесь два раза выигрывал, будет безумно тяжело, но посмотрим. Терять мне нечего. Буду выкладываться по максимуму, а уж как сложится, так сложится.

— Карен Хачанов сказал, что очень хочет, чтобы вы выиграли «ВТБ Кубок Кремля» и будет за вас болеть.

— Посмотрим (улыбается). Пока сложно об этом говорить. В полуфинале предстоит очень сложный матч.

— Андрей, что по физике?

— Все хорошо по физике. Была «тройка», и та с натяжкой. Физически себя хорошо чувствую. Слава богу сегодня получилось уверенно выиграть. Надеюсь, завтра буду готов на все сто процентов. (Мария Никулашкина)