Рублев — о том, что обнял болельщицу в Риме: «Когда девушки плачут, им нужна любовь»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал то, что в Риме обнял одну из болельщиц, и она заплакала от радости.

«Она меня обняла и попросила подписать кепку. Пока я подписывал, она начала плакать. Ты хочешь дарить любовь... Этому нет объяснения... Когда ты видишь кого-то, кому нужна любовь и поддержка... Когда девушки плачут, им нужна любовь (смеется)», — приводит слова Рублева Tennis Channel.

В 1/8 финала «Мастерса» в Риме россиянин сыграет с Янником Ханфманном из Германии.