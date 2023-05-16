Хачанов и Рублев снялись с парного «мастерса» в Риме

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев снялись с парного турнира серии «мастерс» в Риме.

Причиной снятия с соревнований стала травма приводящей мышцы бедра у Хачанова.

В первом раунде россияне обыграли колумбийцев Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару — 4:6, 7:5, 10:7. Во втором круге они должны были встретиться с новозеландцем Майклом Винусом и британцем Джейми Марреем.

Ранее Хачанов и Рублев выиграли парный «мастерс» в Мадриде.